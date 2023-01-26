الذهب العالمي يرتفع مع ضعف الدولار

شفق نيوز/ عكس الذهب مساره للارتفاع يوم الخميس، مع ضعف الدولار، بينما يراقب المستثمرون عن كثب عددًا كبيرًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة التي قد تؤثر على اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1942.60 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها وسط إقبال على المعدن النفيس بفعل مخاوف بشأن ركود عالمي وآمال في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الدولار 0.3 بالمئة يوم الخميس مما جعل الذهب أكثر إغراء لحائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.81 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1041.63 دولارا، وتراجع البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1696.50 دولار امريكي.