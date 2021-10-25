سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب العالمي يرتفع مع ضعف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-25T06:12:40+0000
الذهب العالمي يرتفع مع ضعف الدولار

شفق نيوز/ حامت أسعار الذهب بالقرب من المستوى الرئيسي عند 1800 دولار يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1800.85 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 05:42 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1799.10 دولار.

ارتفع المعدن يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته منذ أوائل سبتمبر قبل تقليص المكاسب بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبدأ في خفض مشترياته من الأصول.

إضافة إلى دعم الذهب، تراجع الدولار بنسبة 0.1٪ ، مما جعل السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.7٪ لتصل إلى 24.48 دولارًا للأونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 0.4٪ إلى 1045.03 دولارًا ، وزاد البلاديوم 0.6٪ إلى 2034.61 دولارًا.

related

ارتفاع مستمر.. الذهب في العراق يلامس الـ400 الف دينار للمثقال

Date: 2021-05-31 08:09:49
ارتفاع مستمر.. الذهب في العراق يلامس الـ400 الف دينار للمثقال

استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-08-17 07:59:47
استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى لها في 4 أسابيع

Date: 2021-08-30 06:22:44
أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى لها في 4 أسابيع

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-10-05 09:40:23
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

مصرف الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

Date: 2021-01-05 12:30:41
مصرف الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

الأسواق التركية تغلق عند أكبر انخفاض للعملة في تاريخ البلاد

Date: 2020-11-02 17:21:38
الأسواق التركية تغلق عند أكبر انخفاض للعملة في تاريخ البلاد

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف

Date: 2021-07-22 09:45:47
ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف

عقب "الصدمة"..  شركات انترنت جديدة تتصارع في نينوى

Date: 2020-06-22 23:15:42
عقب "الصدمة"..  شركات انترنت جديدة تتصارع في نينوى