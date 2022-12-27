الذهب العالمي يربح 6.6 دولارات في التعاملات الفورية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتربح 6.6 دولارات .

وزادت أسعار المعدن الأصفر في التعاملات اليوم الفورية في الساعة 06.04 بتوقيت غرينتش بمقدار 0.37% او ما يعادل 6.6 دولارات لتصل إلى 1804.97 دولارات للأونصة .

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط 2023 بما نسبته 0.45% بما يعادل 8.15 دولارات لتصل الى 1812.35 دولاراً للأونصة.

وبالنسبة للمعادن الاخرى فقد زادت الفضة بنسبة 0.7% الى 24.08 دولاراً للأوقية وارتفع البلاديوم 0.71% الى 1768 دولاراً ، وزاد البلاتين بنسبة 0.16% الى 1037 دولار.