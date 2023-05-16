الديوانية تصدر 52 إجازة استثمار وتتوجه لإنشاء منطقة اقتصادية وبرج كبير

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة استثمار الديوانية رزاق شبر، يوم الثلاثاء، إصدار أكثر من 52 إجازة استثمار في مختلف القطاعات، مشيراً إلى التوجه لإنشاء منطقة اقتصادية متكاملة وبرج كبير.

وقال شبر لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الاستثمار في محافظة الديوانية (جنوبي العراق) خطت بخطوات واسعة باصدار الإجازات الاستثمارية المتعددة وقد تجاوزت 52 إجازة استثمار في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والطبية والترفيهية والتعليمية وغيرها".

وأكد، أن "الهيئة عاكفة على إصدار إجازات جديدة خلال النصف الأول من السنة الحالية تخص مشاريع ترفيهية، وأيضاً ذاهبة لإنشاء منطقة اقتصادية مُتكاملة فيها منطقة صناعية ومنطقة خزنية، ونطمح أيضاً إنشاء منطقة حرة بعد أخذ الموافقات".

وأضاف شبر، كما "تم الاتفاق مع الجهات المالكة على إنشاء برج كبير ومهم في منطقة استراتيجية في محافظة الديوانية، وأيضاً هناك تواصل مع الهيئة الوطنية للاستثمار لإعادة تفعيل مطار الديوانية، الذي سيكون مطار الشحن التجاري الأول في العراق بعد استكمال الموافقات".

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، ذكر شبر أن "هناك فرصاً مهمة معروضة ومتقدمين عليها، إلا أن الهيئة تعاني كسائر الهيئات من عدم ترشح الفرص الحقيقية الواعدة للاستثمار من قبل الجهات المالكة، وأيضاً معاناة الروتين والبيروقراطية الإدارية بما يخص المُصادقة على التصاميم وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بالدوائر الأخرى".

ولفت رئيس هيئة استثمار الديوانية الى ان، "هناك تعاوناً كبيراً ما بين الهيئة والحكومتين المحلية والمركزية لإنجاح ملف الاستثمار في المحافظة والسير به قُدماً"، مبيناً أنه "خلال السنة الماضية والحالية تم منح ما يقارب من 14 إجازة استثمار، وهذا رقم جيد قياساً بالسنوات المنصرمة".

ولفت إلى أن "الهيئة سائرة في طريق تصحيح العملية الاستثمارية والانطلاق بها نحو تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعد به رئيس الوزراء من تسهيل الإجراءات للمستثمرين وغيرها"، مُعلناً أنه "خلال الأيام المقبلة سيتم اصدار 3 إجازات مهمة في القطاع الترفيهي منها فندق 5 نجوم ومنطقتين ترفيهيتين كبيرة ومتوسطة".