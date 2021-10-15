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الديوانية تزرع 700 ألف نخلة وتصدر 50 ألف طن من التمور خارج البلاد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-15T17:42:17+0000
الديوانية تزرع 700 ألف نخلة وتصدر 50 ألف طن من التمور خارج البلاد

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن كمية التمور المنتجة في المحافظة خلال الموسم الحالي، فيما أكد أن غالبيته تم تصديره خارج العراق.

وذكر رئيس الاتحاد محمد الجليحاوي لوكالة شفق نيوز؛ أن "الديوانية تمكنت من إنتاج أكثر من 50 الف طن من التمور هذا الموسم وهو رقم عالي مقارنة بالمواسم الماضية"، مبينا أن "أعداد النخيل في المحافظة شهدت طفرة نوعية باعدادها، من 500 الف نخلة إلى قرابة الـ 700 الف نخلة هذا الموسم".

وأكد، أن "الطفرة النوعية بإعداد النخيل دليل على أن المزارعين في الديوانية بدأوا بالتوجه لإعادة أحياء زراعة النخيل التي اشتهر بها العراق".

وتابع الجليحاوي، أن "غالبية محصول الإنتاج من النخيل في الديوانية هذا الموسم تم بيعه بالواسطة عن طريق الإمارات العربية المتحدة لدول شرق آسيا". 

من جانب آخر، تحدث مسؤول مزرعة البابطين في محافظة البصرة عن اخر تطورات زراعة النخيل في المزرعة الاستثمارية التي يملكها رجل الأعمال الكويتي عبدالعزيز البابطين.

وذكر مسؤول المزرعة، ضياء الشريدة لـ"شفق نيوز "، أن" المزرعة ارتفعت أعداد النخيل فيها من عن الموسم الماضي من 15 الف الى 20 الف نخلة هذا الموسم"، مؤكدا أن "إدارة المزرعة تهدف للوصول إلى زراعة 100 ألف نخلة".

وبين، أن "غالبية أصناف النخيل في المزرعة هي من البرحي"، مؤكدا أن "عملية الإنتاج في المزرعة ستبدأ مطلع الموسم المقبل عام 2022".

وتابع الشريدة، أن "إدارة المزرعة الاستثمارية عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المزرعة من خلال إضافة بعض الحيوانات والطيور مثل غزال الريم والنعام".

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