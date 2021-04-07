الديوانية تحصي عدد المشاريع وكلفتها المالية وتوضح بشأن منع استثمار ملعب

شفق نيوز/ اوضحت هيئة استثمار الديوانية، اليوم الأربعاء، حقيقة منعها استثمار ملعب الديوانية الاولمبي، كاشفة عن عدد المشاريع المحالة للاستثمار في المحافظة.

وقال مدير الهيئة، رزاق شبر لوكالة شفق نيوز، إن "هيئته لم تمنع احالة ملعب الديوانية للاستثمار"، مؤكدا أن "اجراءات استثمار الملعب تخضع لسلطة هيئة استثمار الديوانية".

وكشف شبر، عن "احالة 42 مشروعا استثماريا من قبل الهيئة خلال الفترة الماضية"، مبينا أن" المشاريع توزعت بين السكني والطبي والصناعي، الزراعي ".

وأكد مدير هيئة استثمار الديوانية، ان "كلفة المشاريع المحالة تجاوزت 2 مليار دولار ".