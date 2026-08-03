الدين العام الداخلي للعراق يرتفع لـ103 تريليونات دينار بنهاية أيار

شفق نيوز- بغداد

ارتفع الدين العام الداخلي للعراق بنهاية أيار/مايو 2026 إلى أكثر من 103 تريليونات دينار، مسجلاً زيادة مقارنة بالشهر السابق، وفق بيانات البنك المركزي العراقي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الدين العام الداخلي بلغ 103.179 تريليونات دينار حتى نهاية أيار/مايو 2026، مقارنة مع 95.679 تريليون دينار في نهاية نيسان/أبريل 2026، و90.515 تريليون دينار في نهاية عام 2025.

وتوزع الدين العام الداخلي بين إجمالي مطالبات وزارة المالية لصالح البنك المركزي البالغة 63.199 تريليون دينار، والقروض البالغة 20.270 تريليون دينار، والسندات بقيمة 10.868 تريليون دينار، إضافة إلى حوالات الخزينة التي استقرت عند 8.842 تريليونات دينار.