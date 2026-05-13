الدينار ينتعش قليلاً في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي ازاء الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 153,800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت أمس الثلاثاء 154,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154,250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف، حيث بلغ سعر البيع 153,700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153,600 دينار مقابل 100 دولار.