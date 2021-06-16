الدينار يلتقط أنفاسه مع استمرار تراجع الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 149200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح امس الثلاثاء 149550 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149750 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148750 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 149350 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 149000 دينار لكل 100 دولار.

وعزا اصحاب مكاتب الصيرفة تراجع العملية الأمريكية مقابل الدينار إلى قيام البنك بالفترة الاخيرة الى رفع مبيعاته من الدولار الى المصارف وشركات الصيرفة ابتداء من الاسبوع الحالي.

وجاء رفع المبيعات بعد موجة صعود للدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية الأسبوع الماضي تجاوز خلالها سعر الصرف 150 ألف دينار لكل 100 دولار.