الدينار يتحسن قليلاً أمام الدولار في بغداد وأربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 154,900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت أمس الأحد 155,500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 155,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، تراجعت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 154,650 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,550 ديناراً مقابل 100 دولار.