الدينار العراقي يواصل تراجعه أمام الدولار الأميركي مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

تراجعت قيمة الدينار العراقي، مقابل الدولار الأميركي، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 155300 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 155000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154800 دينار مقابل 100 دولار.