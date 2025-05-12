الدينار العراقي يعاود تراجعه أمام تعافي الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأحد 142000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 143750 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142350 ديناراً مقابل 100 دولار.