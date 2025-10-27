الدينار العراقي يتراجع بعد تعافٍ دام يومين أمام الدولار

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، فيما انخفضت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141150 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140000 مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 140650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.