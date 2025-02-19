الدينار العراقي يتحسن قليلًا أمام الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 150300 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء التي بلغت 150350 دينارا.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً حيث بلغ سعر البيع 150100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150000 دينار.