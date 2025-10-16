الدينار العراقي يتحسن قليلاً في بغداد وكوردستان

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي ازاء الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وفق مراسلي وكالة شفق نيوز.

وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد 141600 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء والتي كانت قد بلغت 141700 دينار.

وبلغت أسعار البيع في محال الصرافة والأسواق المحلية في بغداد سعر بيع 142500 دينار، مقابل كل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 141400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141300 دينار.