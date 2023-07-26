الدولار يُلقي بظلاله على الذهب .. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفاع أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (26 تموز 2023).

يأتي هذا في وقت يشهد فيه سعر صرف الدولار ارتفاعاً كبيراً ومتسارعاً أمام الدينار منذ أن فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من المصارف العراقية مما دفع العشرات من الأشخاص بالخروج بتظاهرات غاضبة أمام البنك المركزي العراقي احتجاجا على ارتفاع سعر الصرف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 423 الف دينار، وسعر الشراء 419 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 416 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفع ايضا عند 393 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 389 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الف دينار، و 440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 الف و410 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 495 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 455 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 435 الف دينار وعيار 18 بيع 375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.