الدولار يُراوح عند أدنى مستوى

شفق نيوز/ ظل الدولار يتعرض لضغوط متواضعة يوم الجمعة قبل مواجهة الولايات المتحدة الرئيسية. تقرير الوظائف الذي يمكن أن يعزز التوقعات بانتعاش اقتصادي قوي ويشجع المستثمرين على شراء الأسهم والعملات ذات العوائد المرتفعة والسلع.

وقف مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بالقرب من أدنى مستوى له حتى الآن هذا الأسبوع عند 90.868 ، بعد أن فقد حوالي 0.4٪ خلال الليل.

ونظرًا لأن الدولار أكثر ليونة مقابل معظم العملات ، فقد تفوق اليورو على العديد من العملات الأخرى ، حيث ارتفع بنسبة 0.5 ٪ يوم الخميس ليتداول عند 1.2063 دولار.

ومقابل الين ، انخفض الدولار إلى 109.05 ين ، وهو ثابت تقريبًا حتى الآن خلال الأسبوع حيث فقد انتعاشه منذ أواخر أبريل زخمه.

و قال المحللون إن بيانات جداول الرواتب المقرر إجراؤها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ستؤكد على الأرجح المسار القوي للاقتصاد للتعافي من الوباء. يتوقع الاقتصاديون أن تكون لـ 978000 أمريكي جديد وظائف لشهر أبريل ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

و أظهرت البيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أقل من 500000 الأسبوع الماضي لأول مرة منذ أن بدأ جائحة COVID-19 منذ أكثر من عام. اقرأ أكثر.

وعلى الرغم من أن الدلائل على انتعاش قوي في الوظائف يمكن أن تؤجج مخاوف التضخم ، إلا أن معظم صانعي السياسة الفيدراليين قللوا حتى الآن من مخاطر ارتفاع الأسعار ، ولن تكون هناك إشارة إلى تقليص حجم التحفيز على جدول الأعمال في أي وقت قريب.

وقال بارت واكباياشي ، مدير فرع طوكيو في شارع ستيت ستريت: "الأسواق مقتنعة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ إجراءات حتى ترى الولايات المتحدة عمالة كاملة. وهذا يعني بيئة إيجابية للأصول الخطرة مثل الأسهم".

"كثيرا ما أسمع الناس يقولون إنهم بخير مع فكرة بيع الدولار. والسؤال المطروح الآن ، ماذا يجب أن تشتري مقابل الدولار؟"

وارتفع الدولار الكندي بنسبة 1٪ تقريبًا خلال الليل إلى أعلى مستوى في 3-1 / 2 سنوات عند 1.21455 دولار كندي واستقر في آخر مرة عند 1.2157 دولار كندي.

وتعززت العملة بسبب مكاسب أسعار النفط وتحول بنك كندا الأخير إلى توجيهات أكثر تشددًا.

كما حافظ اليوان الصيني على ثباته بالقرب من أعلى مستوى في شهرين ، حيث بلغ 6.4655 للدولار في التجارة الخارجية ، أي أقل بقليل من ذروته في 30 أبريل عند 6.4613.

وتم تداول الجنيه البريطاني عند 1.3896 دولار ، غير قادر على التمسك بالمكاسب التي تحققت يوم الخميس بعد أن أبطأ بنك إنجلترا وتيرة برنامج شراء سندات تريليون دولار.

وكان القرار متوقعًا إلى حد كبير وشدد بنك إنجلترا على أنه لا يعكس تحفيزه. اقرأ أكثر

ويمكن أن تتوج العملة البريطانية في الوقت الحالي بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الاسكتلندية التي قد تؤدي إلى مواجهة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن حركتها الاستقلال. اقرأ أكثر

وعلى الرغم من إغلاق صناديق الاقتراع بالفعل في الساعة 2100 بتوقيت جرينتش ، لن يتم احتساب الأصوات حتى صباح الجمعة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيتم الإعلان عن أكثر من ثلث النتائج بقليل يوم الجمعة والباقي سيعلن يوم السبت.