الدولار يواصل نزيف الخسائر أمام الدينار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع الكفاح و الحارثية لتسجل 142600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142850 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143500 عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 142650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142550 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.