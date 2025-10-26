الدولار يواصل نزيفه أمام تعافي الدينار العراقي مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها أمام الدينار العراقي، عصر الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 141375 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصرافة والأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140550 ديناراً مقابل 100 دولار.