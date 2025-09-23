الدولار يواصل سلسلة خسائره مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصل الدولار الأمريكي خسائره المستمرة التي يشهدها منذ عدة ايام أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وافتتحت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم أمس الاثنين 141550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 140650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140550 دينارا مقابل 100 دولار.