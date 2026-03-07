الدولار يواصل ثباته فوق 155 الفاً في بغداد وأربيل مع افتتاح بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي في صباح اليوم السبت ، في أسواق العاصمة بغداد فيما انخفضت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع افتتاح البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجل 156400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 156000 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 155800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155700 دينار مقابل 100 دولار.