الدولار يواصل تكبد الخسائر مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 141350 دينارا مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 140750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140650 دينارا مقابل 100 دولار.