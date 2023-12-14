الدولار يواصل تراجعه مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156200 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الأربعاء 156700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 155250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 156100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.