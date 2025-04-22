الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، انفخاضها، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145900 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الاثنين 146400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 145000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.