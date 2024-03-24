الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 148150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 148700دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149150 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148100 دينار مقابل 100 دولار.