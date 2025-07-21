الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار العراقي مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

واصلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، تراجعها عصر الاثنين، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 139800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 140500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 139050 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138800 دينار لكل 100 دولار.