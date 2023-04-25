الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار العراقي

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بالتراجع، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا في الساعة الواحدة ظهرا 140000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح اليوم 142400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 139000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، سجل سعر الدولار تراجعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 140550 ديناراً مقابل الدولار، وسعر الشراء 140300 دينار مقابل 100 دولار.