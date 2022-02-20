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الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار.. استمرار انخفاض سعر الصرف في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-20T12:46:07+0000
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار.. استمرار انخفاض سعر الصرف في بغداد

شفق نيوز/ بعد ساعات من افتتاح السوق البغدادية على انخفاض يوم الأحد، استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بالتراجع، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت في الساعة 3 من مساء هذا اليوم 144300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت اسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم في بغداد 145400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  143500 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

وكان اصحاب مكاتب الصيرفة في بغداد أكدوا في وقت سابق من اليوم الأحد، أنهم قاموا بتوسيع الفارق بين البيع والشراء الى عشرة ارقام، وفيما طالبوا البنك المركزي بتحديد موقفه من عملية تغيير سعر الدولار، اعتبر خبير اقتصادي أن التذبذب في سعر الدولار أدى إلى حصول ركود في الاسواق.

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