الدولار يواصل تراجعه في بغداد ويستقر في أربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما استقرت بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142700 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 143100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً حيث بلغ سعر البيع 141850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.