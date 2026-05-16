الدولار يواصل تذبذبه في بغداد وأربيل مع إغلاق تداولات بداية الأسبوع

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي تراجعاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد، في حين سجلت ارتفاعاً في أربيل مع إغلاق التداولات في بداية الأسبوع، مساء اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد لتُسجلا 153,800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت الأسعار صباح هذا اليوم 153,900 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت تراجعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 154,250 ديناراً، بينما سجل سعر الشراء 153,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الصرف ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 153,600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,500 دينار.