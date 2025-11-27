الدولار يواصل تذبذبه في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت يوم أمس الأربعاء 142250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 141100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140800 دينار مقابل 100 دولار.