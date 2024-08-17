الدولار يواصل انخفاضه مقابل الدينار في بغداد واربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم السبت ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.