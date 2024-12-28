الدولار يواصل انخفاضه مقابل الدينار في بغداد واربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم .151600 دينار مقابل الدولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 151450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151350 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.