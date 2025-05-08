الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 142000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاربعاء 143400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 141800 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141650 ديناراً مقابل100دولار.