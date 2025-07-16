الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 140700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 140900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 141750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 140350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.