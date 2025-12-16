الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار العراقي

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصلت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل العملة المحلية العراقية انخفاضها، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 143300 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 141850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.