الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار العراقي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار، اليوم الاحد، في اسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157250 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس السبت 158650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 156250 ديناراً لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 157500 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 157400 دينار مقابل 100 دولار.