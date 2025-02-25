الدولار يواصل انخفاضه في البورصة والأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الاثنين 149350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147750 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148650 ديناراً مقابل 100 دولار.