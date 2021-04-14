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الدولار يواصل الأرتفاع في بغداد و إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-14T07:22:48+0000
الدولار يواصل الأرتفاع في بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية في بغداد و اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 149200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح امس الثلاثاء 147800 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 149000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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