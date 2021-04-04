الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أرتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وكانت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 146400 دينار عراقي.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146800 دينار لكل مائة دولار أمريكي