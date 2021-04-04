الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أرتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 146400 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146800 دينار لكل مائة دولار أمريكي