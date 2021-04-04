سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-04T07:14:08+0000
الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أرتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي  146400 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146800 دينار لكل مائة دولار أمريكي

related

إرتفاع طفيف في أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-01-20 07:25:17
إرتفاع طفيف في أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-03-10 07:45:11
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الدينار العراقي ويلامس السعر الرسمي

Date: 2020-12-31 07:12:12
الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الدينار العراقي ويلامس السعر الرسمي

لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-01-03 07:07:20
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-03 07:30:27
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-10 07:09:42
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-04 06:52:47
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

الدولار يواصل الصعود مقابل الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-13 07:13:14
الدولار يواصل الصعود مقابل الدينار في بغداد وأربيل