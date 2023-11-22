الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء ، في اسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 158500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 158150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 159500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 157500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل الدولار سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 158300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 158200 دينار مقابل 100 دولار.