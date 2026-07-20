الدولار يواصل النزول في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

واصلت أسعار صرف الدولار الأميركي الهبوط، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 150800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس الأحد 152600 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 151550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151300 دينار.