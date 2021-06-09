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خلال ساعات.. قفزة بأسعار الدولار في بغداد وسط تطمينات حكومية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-09T09:04:31+0000
خلال ساعات.. قفزة بأسعار الدولار في بغداد وسط تطمينات حكومية

شفق نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار الامريكي قفزة جديدة مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، حاليا 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح اليوم 150000 دينارا عراقيا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

من جانبه قال مصدر حكومي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية يعتبر وقتيا"، مبينا ان "البنك المركزي لديه من الاحتياطيات الكافية لخفض السعر الدولار في الاسواق المحلية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "التجار لم يدخلوا مزاد البنك لمدة 6 اشهر عندما كان البرلمان يناقش مسالة تثبيت سعر الدولار على امل ان يرتفع سعر الدينار العراقي، مما ادى الى استهلاك كل كمية الدولار التي كانت بحوزتهم"، مبينا ان "التجار بدأوا الآن بتعويض الدولار وبشكل جدا قوي".

واشار الى ان "السوق فيه ايضا من المضاربات سواء أكانت داخلية وخارجية، وبالتالي سيودي ذلك الى تأزم بالسعر" ، مؤكدا ان "هذا الارتفاع يعتبر وقتيا وبمجرد قيام البنك برفع مبيعاته من العملة بزيادة 25 بالمئة سيكون هناك هبوط باسعار الدولار".

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