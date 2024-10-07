الدولار يواصل الصعود والين يهبط بعد بيانات الوظائف الأمريكية

شفق نيوز/ هبط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في نحو شهرين، كما عانت عملات رئيسية أخرى من خسائر في وقت مبكر من التعاملات اليوم الاثنين، مع استمرار الدولار في موجة صعود أشعلتها بيانات الوظائف الامريكية القوية يوم الجمعة الماضي وتصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض الين قليلا ليبلغ 149.10 يناً، وهو أضعف مستوى له منذ 16 أغسطس/آب، إلا أن هذا جاء بعد انخفاض بأكثر من 4% الأسبوع الماضي وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل عام 2009.

استقر مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية المنافسة، حيث ارتفع بنسبة 0.5% يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، مسجلاً مكاسب أسبوعية بأكثر من 2%، وهي الأكبر له في عامين. واستقر اليورو عند 1.0970 دولار، منخفضاً بنسبة 0.06%.

واستقر الجنيه الإسترليني أيضا حول 1.3122 دولار، بعد أن تكبد انخفاضا بنسبة 1.9% الأسبوع الماضي، وهو أشد انخفاض له منذ أوائل عام 2023.