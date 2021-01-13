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الدولار يواصل الصعود مقابل الدينار في بغداد وأربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-13T07:13:14+0000
الدولار يواصل الصعود مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان الاربعاء 13 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 143700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت بورصة الكفاح 143750 ديناراً

وكانت بورصة الكفاح سجلت أمس الثلاثاء 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 143000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143700 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  143500 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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