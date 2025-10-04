الدولار يواصل الصعود في بغداد وأربيل مع بداية الأسبوع

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، ارتفاعاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع بداية تداولات الأسبوع، اليوم السبت، وفق مراسلي وكالة شفق نيوز.

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141600 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنةً مع 141300 دينار يوم الخميس الماضي.

فيما بلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 142500 دينار مقابل كل 100 دولار، ووصل سعر الشراء إلى 140500 دينار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً مماثلاً حيث بلغ سعر البيع 141250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141200 دينار مقابل 100 دولار.