الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، تراجعها مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد وأربيل مع بدء التداولات الصباحية في البورصة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد لتُسجلا 153,900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس السبت 154,250 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضاً أيضاً؛ حيث بلغ سعر البيع 154,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,500 دينار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، انخفضت أسعار الصرف بالتزامن مع بغداد؛ إذ بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 153,700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,600 دينار.