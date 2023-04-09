الدولار يواصل التراجع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي التراجع، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت في الساعة 1 ظهرا 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح اليوم 147950 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان انخفض سعر الدولار ايضا حيث بلغ سعر البيع 146250 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 145250 دينارا مقابل 100 دولار.