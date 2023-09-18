الدولار يواصل التحليق في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ واصلت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 158200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 157200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 159250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 157250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 157250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157150 ديناراً مقابل 100 دولار.