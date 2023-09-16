الدولار يواصل التحليق عالياً في أسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ تواصل أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي الارتفاع لتسجل أرقاما جديدة، اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 155800 دينار مقابل 100 دولار ، فيما سجلت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 155600 دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 154000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل ارتفاعا في محلات الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 156050 دينارا، وسعر الشراء 155900 دينار مقابل كل 100 دولار.